أخبار عاجلة

"كورونا" يغلق مدرسة بمكة ويربك أخرى وثالثة تنتظر.. ماذا يرى العاملون؟ -
تَصادم بمكة يخلّف 7 إصابات بينها حالة خطيرة -
إحساس بحرارة أعلى.. الحصيني عن "طقس اليوم والليلة": هنا الهطولات -
منظمة الصحة العالمية داعية إلى مواصلة قيود العزل: هذه الوصفة كارثة -
"سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تعاون مع منظمة الإغاثة الأمريكية "دايركت ريليف" -
"مدني مكة": أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح سطحية بخمس محافظات -
إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين.. وصول طائرة إغاثية سعودية إلى السودان -
البرازيل: إصابات كورونا تتجاوز عتبة الـ 3.9 مليون حالة -
وادي الدواسر.. ضبط وحجز ٢١ ألف كرتون و٤٥٠ عبوة مياه بمصنع مخالف -
في تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير مالية الكويت: الحاجة ما زالت ملحة وبقوة لاقتراض 66 مليار دولار

Print
وزير مالية الكويت: الحاجة ما زالت ملحة وبقوة لاقتراض 66 مليار دولار وزير مالية الكويت: الحاجة ما زالت ملحة وبقوة لاقتراض 66 مليار دولار
"الشيتان": حصيلة الاقتراض ستوجه للإنفاق على مشاريع "البنية التحتية "

وزير مالية الكويت: الحاجة ما زالت ملحة وبقوة لاقتراض 66 مليار دولار

أكد وزير مالية الكويت براك الشيتان على حاجة لإقرار قانون الدين العام الذي سيمكنها من اقتراض 20 مليار دينار (نحو 66 مليار دولار) خلال 30 عاما " كضرورة ملحة.

وأضاف "الشيتان" في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، بعد لقائه اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، أنه أكد لأعضاء اللجنة على أن الدين العام لن يزيد على 60 بالمائة من الناتج الإجمالي، وأن حصيلة الاقتراض ستوجه للإنفاق على "مشاريع البنية التحتية والإنشائية".

وأوضح وفق " اليوم" أنه تلقّى من اللجنة المالية بالبرلمان مقترحاً لتخفيض سقف الدين العام وتقليص آجال الاقتراض، مضيفاً أن الحكومة ستدرس الاقتراح وترد عليه "بشكل مكتوب"؛ تمهيداً للتعاون بين الجانبين للوصول إلى إقرار القانون.وزير مالية الكويت براك الشيتان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رئيس حكومة لبنان المكلف: سنشكل الحكومة بوقت قياسي

رئيس حكومة لبنان المكلف: سنشكل الحكومة بوقت قياسي

شبكة عيون الإخبارية