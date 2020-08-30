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غدًا.. الفيصل يدشن شعار "ملتقى مكة الثقافي" ويعلن عن مبادراته

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يستهدف مفهوم القدوة وتطبيقها لبناء السلوك الصحيح وتنمية التواصل في المنطقة

غدًا.. الفيصل يدشن شعار

يُدشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، غدًا الاثنين في مقر الإمارة بجدة، موضوع ملتقى مكة الثقافي لهذا العام، كما سيعلن الفيصل عن المبادرات التي سيتبناها الملتقى بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية والأفراد في المنطقة.

الاتصال المرئي

وأكد المشرف العام على ملتقى مكة الثقافي سلطان الدوسري أن الملتقى يواصل مسيرة نجاحه بدعم ورعاية من أمير المنطقة ومتابعة نائبه يحفظهما الله، مضيفًا أن الملتقى ينطلق هذا العام بمشاركة عدد من الوزراء عبر الاتصال المرئي، ومن بينهم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، وعدد مسؤولي الجهات الحكومية بالمنطقة.

وأضاف الدوسري أن رؤية الملتقى هذا العام تنبع من ريادة فكرية وتطويرية لدعم الجهود الخدمية للمنطقة ضمن بيئة إبداعية محفزة، عبر تقديم مبادرات وبرامج تخدم أهداف الملتقى لهذا العام.

أهداف الملتقى

ويأتي الملتقى في دورته الخامسة بعد أن ساهم خلال دوراته الأربع الماضية في تأصيل مفهوم القدوة في مجتمع منطقة مكة المكرمة حسب الدراسات العلمية السابقة، مستفيدًا من دعم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه الأمير بدر بن سلطان.

وخلال هذا العام، يستهدف الملتقى مفهوم القدوة وتطبيقها لبناء السلوك الصحيح وتنمية التواصل في المنطقة، وتفعيل دور الجامعات والجهات ذات العلاقة لإكساب المهارات الحديثة.

جوائز الملتقى

ويقدم الملتقى مجموعة من الجوائز النوعية لدعم وتحفيز المبادرات والبرامج المقدمة ضمن موضوع الملتقى لهذا العام بمنطقة مكة المكرمة، بحيث تقدم للجهات والأفراد ملاك المبادرات الأكثر تحقيقًا للأثر الإيجابي.

جوائز الإبداع للمبادرات المؤسسية

يتضمن هذا الفرع جوائز مخصصة للجهات المشاركة في فعاليات ملتقى مكة الثقافي بحيث يتم تكريم المراكز الثلاثة الأولى التي قدمت أفضل مبادرات للملتقى.

جوائز الإبداع للمبادرات الفردية

يتضمن هذا الفرع جوائز مخصصة للمشاركات الفردية كمبادرات تقنية، بحيث يتم تكريم المراكز الثلاثة الأولى التي قدمت أفضل مبادرات فردية للملتقى.

جوائز الإبداع لمبادرات المحافظات


تهدف إلى إشراك المحافظات في الحراك الثقافي والتنموي في المنطقة، وإتاحة الفرصة للمبدعين للمشاركة في تنمية مدنهم في شتى المجالات، بحيث تشمل الجوائز المبادرات المخصصة لمعالجة مشكلة قائمة في المحافظة أو وضع حلول لها أو استجابة لحاجة أو تطوير يخص تلك المحافظة على وجه التحديد.

أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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