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"تعليم جدة": خلل أدى إلى توقف مصاعد الأقسام النسائية وجارٍ إصلاحه

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قلق يصاحب الموظفات وشكوى من غياب أدوات السلامة واحتجاز منسوبين وزوار

كشف الناطق باسم الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة حمود صقيران أن خللاً حدث في المصاعد بمبنى إدارات الأقسام النسائية أدى إلى تعطلها، وحفاظاً على سلامة الجميع فقد تم إيقاف العمل بها.

وأضاف: "بدأت أعمال الصيانة اللازمة لها، وتم تشغيل أحدها بشكل عاجل، فيما سيتم العمل على تشغيل البقية في أقرب وقت.

وكانت "سبق" قد تلقت شكاوى من سوء المصاعد وقدمها ومعاناة الموظفات الدائمة، حيث سبق وأن احتجز المصعد عدداً من منسوبي وزوار الإدارة، وفقاً لما أوردوه في شكواهم، وأضافوا أن المصاعد تفتقر لأبسط أدوات السلامة والحماية؛ نظرا لقدمها وعدم وجود شركة خاصة بالصيانة.

وأبدوا قلقهم حيث الأغلب يعملن في الدور الخامس والرابع ويجدن صعوبة كبيرة جدا لصعود الدرج؛ حيث إن أغلبهن كبيرات في السن ومعظمهن ممن يعانين إما من السمنة أو أمراض السكري والضغط إضافة لهشاشة العظام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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