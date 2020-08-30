أخبار عاجلة

"كورونا" يغلق مدرسة بمكة ويربك أخرى وثالثة تنتظر.. ماذا يرى العاملون؟ -
تَصادم بمكة يخلّف 7 إصابات بينها حالة خطيرة -
إحساس بحرارة أعلى.. الحصيني عن "طقس اليوم والليلة": هنا الهطولات -
منظمة الصحة العالمية داعية إلى مواصلة قيود العزل: هذه الوصفة كارثة -
"سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تعاون مع منظمة الإغاثة الأمريكية "دايركت ريليف" -
"مدني مكة": أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح سطحية بخمس محافظات -
إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين.. وصول طائرة إغاثية سعودية إلى السودان -
البرازيل: إصابات كورونا تتجاوز عتبة الـ 3.9 مليون حالة -
وادي الدواسر.. ضبط وحجز ٢١ ألف كرتون و٤٥٠ عبوة مياه بمصنع مخالف -
في تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جدة.. إزالة مصانع مخالفة وغير مرخصة بعدد من الأحياء

Print
إنفاذًا للتوجيهات السامية وبمتابعة مشعل بن ماجد

جدة.. إزالة مصانع مخالفة وغير مرخصة بعدد من الأحياء

بدأت الفرق الميدانية المشكلة للجنة إزالة الأنشطة الصناعية غير المرخصة والموجودة داخل أحياء محافظة جدة أعمالها بالمتابعة والإزالة لتلك الأنشطة إنفاذًا للتوجيهات السامية وبمتابعة ‫محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز.

وبدأت الآليات في إزالة مصانع مخالفة بمواقع مختلفة من المحافظة.

وكان الأمير مشعل بن ماجد قد شكّل الأحد الماضي فرقًا ميدانية بهذا الشأن خلال الاجتماع الذي عقده بحضور الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة وعضوية أمانة جدة, غرفة جدة، شرطة جدة، الدفاع المدني, شركة الكهرباء, وشركة المياه الوطنية , لجنة التعديات مؤكداً على أهمية تطبيق لائحة المخالفات من جهات الاختصاص، والبدء الفوري بأعمال المتابعة والإزالة للمواقع المخالفة بالمحافظة لما لها من أضرار بيئية واقتصادية واجتماعية وأمنية داعيًا لتضافر الجهود بين الجهات تنفيذا للأوامر والتعليمات.

جدة.. إزالة مصانع مخالفة وغير مرخصة بعدد من الأحياء

جدة.. إزالة مصانع مخالفة وغير مرخصة بعدد من الأحياء

أمانة محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"كورونا" يغلق مدرسة بمكة ويربك أخرى وثالثة تنتظر.. ماذا يرى العاملون؟

"كورونا" يغلق مدرسة بمكة ويربك أخرى وثالثة تنتظر.. ماذا يرى العاملون؟

تَصادم بمكة يخلّف 7 إصابات بينها حالة خطيرة

تَصادم بمكة يخلّف 7 إصابات بينها حالة خطيرة

إحساس بحرارة أعلى.. الحصيني عن "طقس اليوم والليلة": هنا الهطولات

إحساس بحرارة أعلى.. الحصيني عن "طقس اليوم والليلة": هنا الهطولات

منظمة الصحة العالمية داعية إلى مواصلة قيود العزل: هذه الوصفة كارثة

منظمة الصحة العالمية داعية إلى مواصلة قيود العزل: هذه الوصفة كارثة

شبكة عيون الإخبارية