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تسليم أكثر من 733 ألف مقرر دراسي بتعليم عسير

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تسليم أكثر من 733 ألف مقرر دراسي بتعليم عسير تسليم أكثر من 733 ألف مقرر دراسي بتعليم عسير
وفق الخطة الزمنية ووسط تطبيق الإجراءات الاحترازية

تسليم أكثر من 733 ألف مقرر دراسي بتعليم عسير

أتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، تسليم 733370 مقررًا دراسياً التي وصلت إلى مستودعاتها، بنسبة بلغت 99.89%.
وأبان مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أنه تم تسليم 240446 مقرراً للمرحلة الابتدائية، و92042 مقرراً للمرحلة المتوسطة و395579 مقرراً للمرحلة الثانوية و2224 مقرراً للتعليم المستمر، و1870 مقرراً للتعليم الأجنبي، و1209 مقررات للتربية الخاصة.


وأضاف أن إجراءات التسليم تمت وفق الخطة الزمنية المعدة ووسط تطبيق الإجراءات الاحترازية بشراكة فاعلة من مكاتب التعليم وقادة وقائدات المدارس.وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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