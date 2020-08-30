أخبار عاجلة

"كورونا" يغلق مدرسة بمكة ويربك أخرى وثالثة تنتظر.. ماذا يرى العاملون؟ -
تَصادم بمكة يخلّف 7 إصابات بينها حالة خطيرة -
إحساس بحرارة أعلى.. الحصيني عن "طقس اليوم والليلة": هنا الهطولات -
منظمة الصحة العالمية داعية إلى مواصلة قيود العزل: هذه الوصفة كارثة -
"سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تعاون مع منظمة الإغاثة الأمريكية "دايركت ريليف" -
"مدني مكة": أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح سطحية بخمس محافظات -
إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين.. وصول طائرة إغاثية سعودية إلى السودان -
البرازيل: إصابات كورونا تتجاوز عتبة الـ 3.9 مليون حالة -
وادي الدواسر.. ضبط وحجز ٢١ ألف كرتون و٤٥٠ عبوة مياه بمصنع مخالف -
في تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. أسواق بلا مشترين في نيودلهي  بعد ضربة "كورونا" غير المسبوقة

Print
سجلت اليوم رقماً قياسياً عالمياً في إصابات اليوم الواحد بلغت 78 ألف حالة

شاهد.. أسواق بلا مشترين في نيودلهي  بعد ضربة

مع إعلان الهند اليوم تسجيل رقم قياسي عالمي في الإصابات الجديدة بـ #فيروس_كورونا المستجد بلغ 78 ألف إصابة في يوم واحد، بدت أسواق نيودلهي خاوية على عروشها وبلا أي مشترين.

ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" مجموعة صور لأسواق نيودلهي ظهرت فيها المحال التجارية والباعة بمفردهم دون أي مشترين؛ خوفا من الانتشار الكبير للفيروس الذي تغلغل في الهند بشكل مخيف.

يذكر أن الهند سجّلت 78 ألفًا و761 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس تسجلها أي دولة منذ بدء تفشي الفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و542 ألفًا و 733 حالة.


وأوضحت وزارة الصحة الهندية أنها سجلت 948 حالة وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 63 ألفًا و498 حالة.

شاهد.. أسواق بلا مشترين في نيودلهي  بعد ضربة

شاهد.. أسواق بلا مشترين في نيودلهي  بعد ضربة

الهند الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الصين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الصين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية