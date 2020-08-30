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20 منحة دراسية في برنامج ماجستير إدارة واقتصاديات الأوقاف

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20 منحة دراسية في برنامج ماجستير إدارة واقتصاديات الأوقاف 20 منحة دراسية في برنامج ماجستير إدارة واقتصاديات الأوقاف
ضِمن برنامج استدامة وتمكين بالشراكة بين "الهيئة" وجامعة الملك عبدالعزيز

20 منحة دراسية في برنامج ماجستير إدارة واقتصاديات الأوقاف

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف اليوم، عن تقديمها 20 منحة دراسية في برنامج ماجستير إدارة واقتصاديات الأوقاف، ضِمن برنامج استدامة وتمكين بالشراكة مع جامعة الملك عبدالعزيز.

ويسعى البرنامج الذي أعده معهد الاقتصاد الإسلامي بالشراكة مع الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز، إلى تأهيل وتأسيس العاملين في قطاع الأوقاف على أسس علمية في جوانب متعددة، منها: الفقهية، والاقتصادية، والإدارية، والقانونية، وغيرها؛ مما يشكل مخرجات مكتسبة للمهارات النظرية والتطبيقية اللازمة لإنشاء وحوكمة الكيانات الوقفية، التي تتناسب مع توجهات الهيئة العامة للأوقاف في رؤيتها للقطاع وأدواره التنموية في رؤية المملكة 2030.

ويهدف البرنامج إلى تزويد الطلاب المنضمين، بالمعارف الضرورية للعمل في الأوقاف، بالإضافة إلى تزويدهم بالمهارات البحثية اللازمة لتحليل المشكلات التي يتعرض لها العاملون في القطاع الوقفي واقتراح الحلول المناسبة، كما يتم توجيه الدراسات والأبحاث طيلة مدة الدراسة لبرامج تطوير قطاع الأوقاف في المملكة، وتفعيلها بالشكل الذي يحقق مستهدفات التنمية.

وتأتي هذه المبادرة الأولى من نوعها ضِمن مسار التمكين في برنامج استدامة وتمكين الذي افتتحته الهيئة العامة للأوقاف في وقت سابق، الهادف إلى تحقيق القطاع الوقفي لأثر أعمق من خلال تطوير العاملين في القطاع، ورفع مستوى معارفهم ومهاراتهم في جميع المجالات ذات العلاقة؛ مما يسهم في صناعة قطاع وقفي متين يرفع من إسهام القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي.الهيئة العامة للأوقاف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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