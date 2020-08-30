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بعد تنبيه الـ9 محافظات.. "مدني الباحة" يحذّر: إياكم والسيول وأبلغوا

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بعد تنبيه الـ9 محافظات.. "مدني الباحة" يحذّر: إياكم والسيول وأبلغوا بعد تنبيه الـ9 محافظات.. "مدني الباحة" يحذّر: إياكم والسيول وأبلغوا
"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح وتدنٍّ في الرؤية

بعد تنبيه الـ9 محافظات..

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم (998) للإبلاغ عن أي حالات طارئة لا سمح الله.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبهت من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ8 مساءً، مدينة الباحة ومحافظات: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها).حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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