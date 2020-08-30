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فشلوا في تخديره فخنقوه بملابسه.. شابان وفتاتان يقتلون سعودياً بالقاهرة

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فشلوا في تخديره فخنقوه بملابسه.. شابان وفتاتان يقتلون سعودياً بالقاهرة فشلوا في تخديره فخنقوه بملابسه.. شابان وفتاتان يقتلون سعودياً بالقاهرة
فتشوا شقته بحثاً عن المال ثم غادروا للتصرف في المسروقات.. والنيابة تقرّر حبسهم

فشلوا في تخديره فخنقوه بملابسه.. شابان وفتاتان يقتلون سعودياً بالقاهرة

عثرت الأجهزة الأمنية المصرية على جثة شاب سعودي داخل مسكنه في منطقة السيدة زينب، وظهرت على رقبته آثار للخنق.

وكشفت التحريات عن قيام فتاتين وشابين بالاتفاق على تخدير المجني عليه وسرقته؛ إلا أن محاولة تخديره فشلت، فقاموا بتوثيقه بملابسه ثم خنقه.

ووفقاً لتقارير مصرية، فإن المتهمين بعد قتل المجني عليه قاموا بتفتيش شقته بحثاً عن المال وعثروا على "3 هواتف محمولة، وجهاز كمبيوتر، وألفي جنيه، وزجاجات عطر باهظة الثمن"، وغادروا للاختباء في أحد الأماكن والتصرف في تلك المسروقات.

وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن المجني عليه كان يُوجد في قبل أزمة ، وقررت نيابة جنوب القاهرة الكلية، حبس الفتاة وصديقتها وشابين بعد اتهامهم بقتل المواطن السعودي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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