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رغم الصعاب.. كم طنًّا من المانجو استوردتها من باكستان هذا العام؟

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رغم الصعاب.. كم طنًّا من المانجو استوردتها السعودية من باكستان هذا العام؟ رغم الصعاب.. كم طنًّا من المانجو استوردتها من باكستان هذا العام؟
رقم تَضَاعَفَ مقارنةً بالسنة الماضية متحديًا عمليات النقل وتوقف رحلات الطيران

رغم الصعاب.. كم طنًّا من المانجو استوردتها السعودية من باكستان هذا العام؟

بلغ حجم صادرات المانجو الباكستانية إلى 7 آلاف طن خلال العام الجاري وهو ضعف المصدر العام الماضي.

وأشار خالد مجيد القنصل الباكستاني في مدينة جدة، إلى أن باكستان صدّرت العام الماضي إلى السعودية 3 آلاف و700 طن؛ إلا أن حجم الصادرات تَضَاعف هذا العام رغم المصاعب الكبيرة في عمليات النقل وتوقف رحلات الطيران بسبب "كوفيد-19".

تنتج باكستان سنويًّا في المتوسط 1.75 مليون طن من المانجو؛ مما يجعلها سادس أكبر منتج للمانجو في العالم.

وتجاوزت باكستان الهدف الإجمالي لتصدير المانجو بهامش كبير خلال الموسم الحالي، وشحنت 100 و25 ألف طن من المانجو إلى الأسواق الخارجية؛ في الوقت الذي كان فيه هدف لهذا العام تصدير 85 ألف طن.المملكة العربية السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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