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.. إصابة 3 من لاعبي نادي بفيروس كورونا

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مصر.. إصابة 3 من لاعبي نادي الزمالك بفيروس كورونا .. إصابة 3 من لاعبي نادي بفيروس كورونا
بعد سحب عيّنات دم للفريق قبل مباراته اليوم بالدوري الممتاز

مصر.. إصابة 3 من لاعبي نادي الزمالك بفيروس كورونا

أعلن نادي المصري، إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا، مشيراً إلى أنهم خضعوا لاختبارات الكشف عن الفيروس أمس السبت، لكنه لم يكشف عن هوية اللاعبين المصابين بالعدوى.

وقال طبيب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، محمد أسامة، إن ثلاثة من لاعبي الفريق أُصيبوا بفيروس كورونا، المسبّب لوباء كوفيد-19، قبل المباراة المقررة، اليوم الأحد، ضد نظيره إنبي، في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري المحلي.

وقال أسامة، في تصريحات تلفزيونية، "أجرينا تحليل الدم للاعبي الزمالك، وظهرت 3 حالات إيجابية لفيروس كورونا في الفريق"، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

ونقلت الوكالة عنه قوله أيضاً "شعرنا بالشك في صحة هذا التحليل، ولم نعزل اللاعبين لأن منهم من يعاني نزلة برد عادية، لذلك أجرينا اليوم مسحات ’بي سي آر‘ للاعبين الثلاثة.. وما زلنا في انتظار النتائج".

وكانت اللجنة الطبية في اتحاد الكرة المصري برئاسة محمد سلطان، قد أبلغت مسؤولي الزمالك بإيجابية تحاليل الدم لثلاثة من عناصر الفريق الذين خضعوا لها صباح السبت، من دون ذكر أسمائهم تنفيذاً للبروتوكول الطبي المعلن من اتحاد اللعبة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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