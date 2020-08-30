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"تعليم بيشة" تقلل نسبة حضور منسوبات أحد المكاتب بعد إصابتَي "كورونا"

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"تعليم بيشة" تقلل نسبة حضور منسوبات أحد المكاتب بعد إصابتَي "كورونا" "تعليم بيشة" تقلل نسبة حضور منسوبات أحد المكاتب بعد إصابتَي "كورونا"
لمدة 14 يوماً لتفادي انتشار الإصابات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة

قللت "تعليم بيشة" نسبة حضور العاملات بأحد مكاتب التعليم، مؤقتاً، لمدة 14 يوماً، وعالجت وطهرت أروقة وحجرات المكتب بعد تعرُّض مشرفة تربوية وأحد حراس أحد مكاتب التعليم ببيشة للإصابة بفيروس كورونا ومخالطة عدد من منسوباته.

وأوضح المتحدث الرسمي ناجي بن عايش السبيعي، أن مدير التعليم وجّه بإصدار تعميم منذ بداية العمل بتاريخ 19 - 12 - 1441 هـ، بالدليل الاسترشادي للتعامل مع إصابات كورونا، وآلية التعامل مع المخالطين، وبناء على ذلك حددت نسبة الحضور لمقر مكتب التعليم بوسط بيشة "بنات"، الأربعاء الموافق 7 - 1 - 1442 هـ، بنسبة 75% مؤقتاً نتيجة إصابة حارس المبنى وإحدى مشرفات المكتب بفيروس كورونا، ومخالطة عدد من منسوباته مع التوجيه بإحضار التقارير الطبية الخاصة بذلك.

وأضاف السبيعي؛ أن تحديد نسبة الحضور لمقر المكتب سيستمر لمدة 14 يوماً يتم العمل فيها عن بعد، وتتم مراجعة ذلك خلال هذه الفترة للنظر في رفع نسبة الحضور، وكذلك سيتم خلال هذه الفترة معالجة وتطهير أروقة وحجرات المکتب راجين السلامة للجميع.تعليم بيشة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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