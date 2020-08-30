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"كورونا" يغلق مدرسة بمكة ويربك أخرى وثالثة تنتظر.. ماذا يرى العاملون؟
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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 08:39 صباحاً
تَصادم بمكة يخلّف 7 إصابات بينها حالة خطيرة
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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 08:39 صباحاً
إحساس بحرارة أعلى.. الحصيني عن "طقس اليوم والليلة": هنا الهطولات
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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 08:39 صباحاً
منظمة الصحة العالمية داعية إلى مواصلة قيود العزل: هذه الوصفة كارثة
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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 08:39 صباحاً
"سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تعاون مع منظمة الإغاثة الأمريكية "دايركت ريليف"
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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 08:39 صباحاً
"مدني مكة": أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح سطحية بخمس محافظات
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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 08:39 صباحاً
إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين.. وصول طائرة إغاثية سعودية إلى السودان
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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 08:39 صباحاً
البرازيل: إصابات كورونا تتجاوز عتبة الـ 3.9 مليون حالة
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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 08:39 صباحاً
وادي الدواسر.. ضبط وحجز ٢١ ألف كرتون و٤٥٠ عبوة مياه بمصنع مخالف
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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 08:39 صباحاً
في تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة
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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 08:39 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
اليونان ستمارس حقوقها في المتوسط رغم تهديدات تركيا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 30 أغسطس 2020 11:57 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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