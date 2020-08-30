429 ألف مستفيد من خدمات مراكز تأكد في جدة

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منذ بدء العمل وحتى الآن وتعمل على مدار الـ24 ساعة

قدمت مراكز "تأكد" في جدة، خدماتها لعدد 429938 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن؛ حيث تعمل على مدار الـ24 ساعة.

يذكر أن مراكز "تأكد"، خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم بعض الأعراض الخفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ حيث تقدم فيها خدمة فحص فيروس "كورونا" من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، كما أن مراكز "تأكد" توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد -بإذن الله- خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة، علمًا بأن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي.مراكز تأكد وزارة الصحة