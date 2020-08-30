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تغطية خاصة..الموت البشع في انتظار المنقبين عن الآثار 3 قتلى في أسوان ينضمون لقائمة ضحايا وهم الثراء

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