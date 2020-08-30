روسيا.. 4890 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تتجاوز 990 ألفًا

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وصل عدد حالات الشفاء إلى 806982 بعد تعافي 2599 مريضًا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأحد، عن تسجيل 4890 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مقابل 4941 في اليوم السابق؛ لترتفع بذلك الحصيلة إلى 990326 حالة.

وأفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي، بأن 68 شخصًا توفوا بكوفيد-19 خلال اليوم الماضي؛ انخفاضًا عن 111 في الإحصائية السابقة؛ مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 17093.

ووصل عدد حالات الشفاء إلى 806982 بعد تعافي 2599 مريضًا خلال اليوم الماضي؛ بينما لا تزال هناك 166251 حالة نشطة.

ووفق "روسيا اليوم" سجلت العاصمة موسكو 695 إصابة و11 حالة وفاة، مقابل 677 إصابة و12 وفاة أمس السبت؛ ليبلغ مجموع الحالات 261733، منها 4809 حالات وفاة.

وارتفع عدد المتعافين في المدينة إلى 213205 مع تماثل 904 أشخاص للشفاء خلال اليوم الماضي.روسيا فيروس كورونا الجديد