بعد وعكة "حساسية الغذاء".. مدير "صحة عسير" يغادر السرير الأبيض

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ترك المستشفى بعد استكمال الخطة العلاجية التي وضعها له الطبيب المعالج

تماثل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض العسيري، للشفاء؛ وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية نتيجة أعراض أحد أنواع حساسية الغذاء والتي ألزمته السرير الأبيض بمستشفى عسير المركزي لعدة أيام، وكانت نتائج الفحوصات الطبية الأخرى التي أجريت له ومن ضمنها الفحص الخاص بفيروس كورونا، سليمة -ولله الحمد-.

وغادر "العسيري" المستشفى بعد استكمال الخطة العلاجية التي وضعها له الطبيب المعالج؛ مطمئناً الجميع بأنه صحته في تحسن مستمر -بفضل الله-، وقدم شكره وتقديره لكل من سأل أو تواصل معه للاطمئنان على صحته، سائلاً الله تعالى أن يديم على الجميع موفور الصحة والعافية، وألا يريهم مكروهاً في عزيز لديهم.