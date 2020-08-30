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بيشة.. 16 ألف ولي أمر في لقاء إلكتروني للتعريف بآلية عمل "مدرستي"

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بيشة.. 16 ألف ولي أمر في لقاء إلكتروني للتعريف بآلية عمل "مدرستي" بيشة.. 16 ألف ولي أمر في لقاء إلكتروني للتعريف بآلية عمل "مدرستي"
نفّذه قسم التدريب بـ"تعليم بيشة".. والخطة تستهدف جميع القيادات والمعلمين

بيشة.. 16 ألف ولي أمر في لقاء إلكتروني للتعريف بآلية عمل

حقق نظام إدارة التعليم الإلكتروني في قسم التدريب والابتعاث بتعليم بيشة، نسبة حضور عالية لأولياء أمور الطلاب والطالبات للقاء الإلكتروني الذي نفّذه القسم كمبادرة لشرح نظام ادارة التعليم الإلكتروني "منصة مدرستي" لأولياء الأمور وتعريفهم بتفعيل اسم المستخدم الخاص بولي الأمر على المنصة.

هذا وقد حضر اللقاء الإلكتروني في اليوم الأول أكثر من 16 ألف ولي أمر تعرّفوا على آلية عمل منصة "مدرستي" وكيفية التعامل معها، كما تجاوز عدد المشاهدات بشكل غير تزامني 28 ألف مشاهدة في اليوم الأول للمبادرة.

وكانت إدارة التعليم في بيشة، قد أطلقت قبل أيام خطتها التدريبة على نظام إدارة التعليم الإلكتروني (منصة مدرستي) التي تستهدف جميع القيادات التعليمية وقادة ووكلاء المدارس والمعلمين والمعلمات إلى جانب أفراد المجتمع.

بدوره، أشاد مدير التعليم في بيشة خالد الغامدي، بجهود منسوبي ومنسوبات التدريب والابتعاث في تنفيذ خطة التدريب على التعليم الإلكتروني.وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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