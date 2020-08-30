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"التعليم" تسهّل حصول الطلاب على حساباتهم للدخول إلى منصة مدرستي

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"التعليم" تسهّل حصول الطلاب على حساباتهم للدخول إلى منصة مدرستي "التعليم" تسهّل حصول الطلاب على حساباتهم للدخول إلى منصة مدرستي
المتحدث الرسمي للوزارة: يكون ذلك من خلال عدة تحديثات على المنصة

قال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، لتسهيل حصول الطلاب والطالبات على حساباتهم الخاصة للدخول إلى #منصة_مدرستي، وأدوات مايكروسوفت؛ فإنه يمكنهم الآن القيام بذلك أيضاً، من خلال التحديثات التالية على المنصة:

١- حساب ولي الأمر.

٢- قائد المدرسة.

ويعود "اليوم الأحد" أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في مستهل عام دراسي استثنائي في ظل جائحة كورونا؛ لمواصلة رحلتهم التعليمية عن بُعد تحت شعار "مدرستي في بيتي".

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، أمس، أنه ضمن خطة الإطلاق التجريبي لـ #منصة_مدرستي، سيتم تخصيص الأسبوع الأول من الفصل الدراسي لاستكمال عملية التسجيل والتدريب والتهيئة.. ويمكن تقديم الدعم الفني للمستفيدين من خلال التواصل مع المدرسة.وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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