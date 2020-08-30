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"تسلا" تطوّر منظومة "قيادة آلية" تدرك إشارات السرعات المطلوبة على الطرق

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"تسلا" تطوّر منظومة "قيادة آلية" تدرك إشارات السرعات المطلوبة على الطرق "تسلا" تطوّر منظومة "قيادة آلية" تدرك إشارات السرعات المطلوبة على الطرق
تعتمد على الذكاء الصناعي للتعرف على لافتات الشوارع عبر "مستشعرات"

أعلنت شركة "تسلا" الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية، تطويرها تقنية جديدة للقيادة الآلية.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تلك التقنية يمكنها إدراك إشارات وعلامات السرعة المطلوبة على الطرق المختلفة.

وأشار التقرير إلى أن "تسلا" أضافت تقنية تعتمد على الذكاء الصناعي، والتي يمكنها التعرف على لافتات الشوارع، عن طريق مستشعرات كاميرات فائقة الدقة.

وتلتزم السيارة وفقاً لتلك التقنية بحدود السرعة المسموح لها في تلك الطرق، بحيث لا تكلفك السيارة أي غرامات مرورية أو تسير بسرعة غير مسموح لها خلال مشوارك الذي تضبطه لها.

كما تم تطوير القائد الآلي، بحيث يصدر تنبيهات عند التقاطعات أو إشارات المرور، ويسمح للسيارة بالانطلاق أو التوقف من تلقاء نفسها عند تغير لون إشارة المرور.

كما يستمع القائد الآلي لأبواق التنبيه التي تأتي من خلفك وينبّه السائق أو يتعامل من تلقاء نفسه لحماية الراكب.تسلا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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