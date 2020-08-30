قنصلية المملكة في لوس أنجلوس تنتقل لمقرها الجديد وتحدد طرق الاستفسارات

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كشفت عن مواعيد ورقم للتواصل عن إصدار الوكالات وتجديد جوازات السفر

أعلن الحساب الرسمي لقنصلية المملكة العربية السعودية في لوس أنجلوس، انتقال مقرها إلى موقع آخر.

وقالت القنصلية عبر حسابها الرسمي في تويتر الأحد: تود القنصلية إحاطة المواطنين الكرام بانتقالها إلى مقرها الجديد على العنوان التالي :12400 Wilshire Blvd, Suite 700 Los Angeles, CA 90025.

وتابعت: للاستفسارات المتعلقة بإصدار الوكالات وتجديد جوازات السفر من الساعة ١٠ صباحًا إلى الساعة ٣ بعد الظهر، هاتف رقم: 4244131556.قنصلية المملكة العربية السعودية لوس أنجلوس