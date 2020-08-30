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الباحة.. أكثر من 10 آلاف مستفيد من خدمات مراكز "تأكد"

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الباحة.. أكثر من 10 آلاف مستفيد من خدمات مراكز "تأكد" الباحة.. أكثر من 10 آلاف مستفيد من خدمات مراكز "تأكد"
عبر 5 مراكز خصصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً

الباحة.. أكثر من 10 آلاف مستفيد من خدمات مراكز

قدّمت مراكز "تأكد" في منطقة الباحة خدماتها لـ 10 آلاف مستفيد، منذ بدء العمل بها حتى الآن من خلال 5 مراكز خصصتها وزارة الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس "كورونا" من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".

وتقدم مراكز "تأكد" خدماتها حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستتواجد -بإذن الله- خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة، علماً أن هذه الفحوص تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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