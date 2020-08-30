أخبار عاجلة

إحساس بحرارة أعلى.. الحصيني عن "طقس اليوم والليلة": هنا الهطولات -
منظمة الصحة العالمية داعية إلى مواصلة قيود العزل: هذه الوصفة كارثة -
"سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تعاون مع منظمة الإغاثة الأمريكية "دايركت ريليف" -
"مدني مكة": أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح سطحية بخمس محافظات -
إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين.. وصول طائرة إغاثية سعودية إلى السودان -
البرازيل: إصابات كورونا تتجاوز عتبة الـ 3.9 مليون حالة -
وادي الدواسر.. ضبط وحجز ٢١ ألف كرتون و٤٥٠ عبوة مياه بمصنع مخالف -
وسائل إعلام: الحريري يرشح مصطفى أديب رئيسا للوزراء -
رئيس حكومة لبنان المكلف: سنشكل الحكومة بوقت قياسي -
في تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اليابان.. "يوشيهيدي" ينضم لسباق رئاسة الحزب الحاكم لخلافة "آبي"

Print
اليابان.. "يوشيهيدي" ينضم لسباق رئاسة الحزب الحاكم لخلافة "آبي" اليابان.. "يوشيهيدي" ينضم لسباق رئاسة الحزب الحاكم لخلافة "آبي"
رئيس الحزب الديمقراطي الحر سيصبح رئيسًا للوزراء بسبب الأغلبية

اليابان..

يعتزم كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، خوض انتخابات رئاسة الحزب الحاكم لخلافة رئيس الوزراء شينزو آبي، الذي قرر الاستقالة لأسباب صحية.

وأفادت وكالة "كيوديو" اليابانية للأنباء -نقلًا عن مصدر لم تكشف هويته- أن سوجا سيخوض انتخابات رئاسة الحزب الحاكم، ليخلف بعد ذلك "آبي".

وقال "آبي"، أكثر رؤساء وزراء اليابان بقاء في السلطة، يوم الجمعة: إنه سيستقيل بسبب تفاقم مرض التهاب القولون التقرحي، الذي يعاني منه؛ ممهدًا الطريق بذلك أمام إجراء انتخابات على رئاسة حزبه الديمقراطي الحر الحاكم؛ وفق ما نقلته "رويترز".

ومن المؤكد بشكل فعلي أن يصبح رئيس الحزب الديمقراطي الحر، رئيسًا للوزراء بسبب أغلبية الحزب في المجلس الأدنى من البرلمان.اليابان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إحساس بحرارة أعلى.. الحصيني عن "طقس اليوم والليلة": هنا الهطولات

إحساس بحرارة أعلى.. الحصيني عن "طقس اليوم والليلة": هنا الهطولات

منظمة الصحة العالمية داعية إلى مواصلة قيود العزل: هذه الوصفة كارثة

منظمة الصحة العالمية داعية إلى مواصلة قيود العزل: هذه الوصفة كارثة

"سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تعاون مع منظمة الإغاثة الأمريكية "دايركت ريليف"

"سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تعاون مع منظمة الإغاثة الأمريكية "دايركت ريليف"

"مدني مكة": أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح سطحية بخمس محافظات

"مدني مكة": أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح سطحية بخمس محافظات

شبكة عيون الإخبارية