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عقب تنبيه الأرصاد.. "مدني نجران" يدعو إلى عدم الاقتراب من بطون الأودية

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عقب تنبيه الأرصاد.. "مدني نجران" يدعو إلى عدم الاقتراب من بطون الأودية عقب تنبيه الأرصاد.. "مدني نجران" يدعو إلى عدم الاقتراب من بطون الأودية
أتربة مثارة وأمطار رعدية تُصحَب برياح نشطة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية

عقب تنبيه الأرصاد..

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة)، ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.سحب رعدية أمطار حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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