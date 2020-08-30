أخبار عاجلة

إحساس بحرارة أعلى.. الحصيني عن "طقس اليوم والليلة": هنا الهطولات -
منظمة الصحة العالمية داعية إلى مواصلة قيود العزل: هذه الوصفة كارثة -
"سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تعاون مع منظمة الإغاثة الأمريكية "دايركت ريليف" -
"مدني مكة": أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح سطحية بخمس محافظات -
إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين.. وصول طائرة إغاثية سعودية إلى السودان -
البرازيل: إصابات كورونا تتجاوز عتبة الـ 3.9 مليون حالة -
وادي الدواسر.. ضبط وحجز ٢١ ألف كرتون و٤٥٠ عبوة مياه بمصنع مخالف -
وسائل إعلام: الحريري يرشح مصطفى أديب رئيسا للوزراء -
رئيس حكومة لبنان المكلف: سنشكل الحكومة بوقت قياسي -
في تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. فيديو اليوم السابع

لاعب المصري ينفعل بقوة بعد طرده أمام الأهلي

Print
مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يطالب بتطبيق عقوبات على مخالفى إجراءات "كورونا"

رئيس الوزراء يطالب بتطبيق عقوبات على مخالفى إجراءات "كورونا"

بعد واقعة المستشارة والضابط.. هل تعرف جريمة التعدى على موظف عقوبتها إيه؟

بعد واقعة المستشارة والضابط.. هل تعرف جريمة التعدى على موظف عقوبتها إيه؟

مؤمن زكريا يطلب الدعاء.. وميسي يواصل الغياب عن برشلونة

مؤمن زكريا يطلب الدعاء.. وميسي يواصل الغياب عن برشلونة

شبكة عيون الإخبارية