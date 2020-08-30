مكة.. ضبط مركبة نقل محملة بمواد غذائية فاسدة مجهولة المصدر

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بلدية العمرة أتلفت 80 كجم من الحلويات و12 كجم من المعجنات قبل توزيعها

ضبطت وكالة البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، مركبة نقل محملة بمواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كانت مُعدة ومُجهزة لتوزيعها وتسويقها على المستهلكين.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أنَّ الفِرق الرقابية بالبلدية تمكنت من ضبط المركبة المخالفة لاشتراطات النقل والتخزين ضمن نطاق البلدية، وأتلفت 80 كجم من الحلويات و114 كجم من الشابورة و12 كجم من المعجنات، إضافةً إلى 5 كجم من الكيك، مشيراً إلى حجز المركبة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق قائدها.

وأكّد قدح، أن البلدية تكثّف نشاطها الرقابي، من خلال حرصها على متابعة مثل هذه المخالفات والتأكّد من سلامة كل ما يُعرض ويُباع من الأطعمة والمواد الغذائية، مهيباً بجميع المواطنين والمقيمين، الإبلاغ عن المخالفات البلدية من خلال مركز الاتصال الموحد 940.

أمانة العاصمة المقدسة