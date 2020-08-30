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عند وجود ازدحام.. المرور السعودي يوصي باتباع هذه الإجراءات

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عند وجود ازدحام.. المرور السعودي يوصي باتباع هذه الإجراءات عند وجود ازدحام.. المرور السعودي يوصي باتباع هذه الإجراءات
قال: اتباع تنظيمات السير على الطريق يؤدي للوصول الآمن

عند وجود ازدحام.. المرور السعودي يوصي باتباع هذه الإجراءات

أوصى المرور السعودي قائدي المركبات بعدد من الإجراءات التي يجب اتباعها عند وجود ازدحام مروري.

وقال المرور عبر حسابه في "تويتر": عند وجود ازدحام مروري اتبع تنظيمات السير على الطريق، للوصول الآمن لوجهتك؛ يجب أن تتجنب التجاوز عبر كتف الطريق، وأعط أفضلية لعبور مركبات الطوارئ.

وأضاف عبر الإنفوجرافيك الذي نشره: حافظ على تركيزك، وابتعد عن استخدام الجوال، واترك مسافة آمنة بينك وبين المركبة التي أمامك، والتزم بمسارك، ولا تتنقل بين المسارات؛ حتى وإن كانت حركتها أسرع.المرور

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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