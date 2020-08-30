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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية والرياض والقصيم وحائل والجوف والشمالية

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية والرياض والقصيم وحائل والجوف والشمالية "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية والرياض والقصيم وحائل والجوف والشمالية
سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على المرتفعات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات: نجران، جازان، عسير، والباحة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، وأجزاءٍ من منطقة الحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 14 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 14 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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