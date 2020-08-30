صدق أو لا تصدق.. هذه الدول لم تسجل حالات كورونا بعد.. تعرف على السبب

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في حين تعاني أكثر من 190 دولة من الفيروس وتبعاته

عانت أكثر من 190 دولة من فيروس كورونا وتبعاته التي أحدثت شرخًا واسعًا في الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدد الإصابات التي وصلت إلى أكثر من 25 مليونًا، إضافة إلى فقدان نحو 845 ألفًا أرواحهم من جراء الفيروس التاجي، إلا أن بعض الدول لم تسجل حتى الآن أي إصابة رسمية بالفيروس.

فقد خلت قائمة الدول التي ضربها كورونا من أسماء 12 دولة حول العالم، حيث لم تسجل هذه الدول أي حالات إصابة مؤكدة، وفقًا لأرقامها الرسمية، فيما يشكك بعضهم في مصداقية بياناتها. وترتكز معظم هذه الدول المنيعة على كورونا في المحيط الهادي أوقيانوسيا.

ففي آسيا، لم تسجل كوريا الشمالية وتركمانستان حتى الآن إصابات بالفيروس التاجي، بينما في دول وجزر المحيط الهادي، التي تُعد وجهات سياحية جذابة، فلم تعبر الجائحة حتى الآن إليها، وتشمل تلك البلدان: جزر سليمان، وجزر مارشال، وفانواتو، وساموا، وكيريباتي، وميكرونيزيا، وكذلك تونجا، وبالاو، وتوفالو، وناورو.

ويشكك المختصون في البيانات الصادرة عن دولتي كوريا الشمالية وتركمانستان، إذ يشتبه الخبراء في كون الفيروس قد انتشر في البلدين الاسيويين دون إبلاغ، أو تعتيم من قبل الحكومتين. بينما يرجح المتابعون عدم انتشار كورونا في دول وجزر المحيط الهادي بفضل عزلتها، وصغر حجمها، وبُعدها الجغرافي؛ ما منع الفيروس من مهاجمتها بعد، أو أرجأ محاولاته.فيروس كورونا الجديد