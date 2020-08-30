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جولة "سبق" في مقر "البث الفضائي".. أكثر من 200 معلم ومعلمة يقدمون 160 درسًا يوميًّا لجميع المراحل

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في إطار استعدادات وزارة التعليم لإنجاح عام دراسي استثنائي في ظل جائحة كورونا

جولة

كشفت جولة "سبق" في مقر مدرسة "البث الفضائي"، المدرسة الـ26 الابتدائية بتعليم الرياض، وذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التعليم أمس، حجم الاستعدادات التي تبذلها وزارة التعليم لإنجاح عام دراسي استثنائي في ظل جائحة كورونا؛ لمواصلة رحلتهم التعليمية عن بُعد تحت شعار "مدرستي في بيتي"؛ إذ تم تجهيز مقر المدرسة بالتجهيزات خلال 72 ساعة فقط.

وفي التفاصيل، أوضح لـ"سبق" أحد مشرفي المدرسة بالأرقام تفاصيل العملية التعليمية في المدرسة؛ إذ تم تهيئتها بـ٢٣ قناة تعليمية (عين الفضائية) موزعة على 3 طوابق لبث الدروس وفق جدول دراسي، من بينها ثلاث قنوات للتربية الخاصة، ويتم أرشفتها في (اليوتيوب) للرجوع لها في أي وقت؛ إذ يمكن للطالب الذي لا يتوافر لديه جهاز ذكي أو خدمة إنترنت تلقي دروسه من خلال قنوات عين على التردد (عربسات: 12437 / عمودي 27500).

وأضاف: تحتوى المدرسة على ثلاث غرف كنترول للربط في الاستديو بنظام تحكم مراقبة، و١٢ وحدة مونتاج، و٨ وحدات تحكم داخلية، وخمس وحدات رقابة محتوى. ولدينا٢٤ ساعة بث يوميًّا و٦ ملايين مشاهدة منذ بداية الجائحة.

وأردف: يسجل أكثر ٢٠٠ معلم ومعلمة حاليًا شروحات للدروس، وأكثر من ٦٠ معلم تربية خاصة، وذلك في ظل متابعة أكثر من ٣٠ مشرفًا تربويًّا، يحضرون وسط الاستديو مع المعلمين لمتابعة تقديم وشرح الدروس.

وتابع: يتم تسجيل وتصوير أكثر من ١٦٠ درسًا يوميًّا لجميع المراحل، وأكثر من ٧٥٠٠ ساعة مونتاج، وأكثر من ٣٢٠٠ درس يتم تصويره شهريًّا.

ولفت إلى أن قنوات عين التعليمية حصدت أكثر من ٩٠ مليون مشاهدة على موقعها في اليوتيوب، ولديها أكثر من٧٥٠ ألف مشترك، وأكثر من ٢٧٠ شخصًا من كوادر قناة عين يعملون في مدرسة "البث الفضائي" التي تم تجهيزها خلال ٧٢ ساعة فقط. مشيرًا إلى أنه تم تجهيز الفصول "الاستديو" بوحدات تحكم، وبالعزل الكامل، وشبكة إضاءة.

جولة

وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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