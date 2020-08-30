أخبار عاجلة

إحساس بحرارة أعلى.. الحصيني عن "طقس اليوم والليلة": هنا الهطولات -
منظمة الصحة العالمية داعية إلى مواصلة قيود العزل: هذه الوصفة كارثة -
"سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تعاون مع منظمة الإغاثة الأمريكية "دايركت ريليف" -
"مدني مكة": أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح سطحية بخمس محافظات -
إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين.. وصول طائرة إغاثية سعودية إلى السودان -
البرازيل: إصابات كورونا تتجاوز عتبة الـ 3.9 مليون حالة -
وادي الدواسر.. ضبط وحجز ٢١ ألف كرتون و٤٥٠ عبوة مياه بمصنع مخالف -
وسائل إعلام: الحريري يرشح مصطفى أديب رئيسا للوزراء -
رئيس حكومة لبنان المكلف: سنشكل الحكومة بوقت قياسي -
في تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تسجل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

Print
مصر تسجل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة تسجل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة
"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء إلى 71302 وخروجهم من المستشفيات

مصر تسجل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس خروج 883 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 71302 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 212 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 98497 حالة، من ضمنهم 71302 حالة تم شفاؤها، و5376 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الصين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الصين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الذكرى الـ 14 لرحيل النجم محمد عبدالوهاب كاميرا "من مصر" داخل قرية نجم المنتخب لن ننساك

الذكرى الـ 14 لرحيل النجم محمد عبدالوهاب كاميرا "من مصر" داخل قرية نجم المنتخب لن ننساك

"من مصر" يعرض صورا توضيحية لآثار مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية| #من_مصر

"من مصر" يعرض صورا توضيحية لآثار مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية| #من_مصر

"من مصر" يناقش ملف مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية| #من_مصر

"من مصر" يناقش ملف مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية| #من_مصر

شبكة عيون الإخبارية