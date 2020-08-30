أخبار عاجلة

إحساس بحرارة أعلى.. الحصيني عن "طقس اليوم والليلة": هنا الهطولات -
منظمة الصحة العالمية داعية إلى مواصلة قيود العزل: هذه الوصفة كارثة -
"سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تعاون مع منظمة الإغاثة الأمريكية "دايركت ريليف" -
"مدني مكة": أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح سطحية بخمس محافظات -
إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين.. وصول طائرة إغاثية سعودية إلى السودان -
البرازيل: إصابات كورونا تتجاوز عتبة الـ 3.9 مليون حالة -
وادي الدواسر.. ضبط وحجز ٢١ ألف كرتون و٤٥٠ عبوة مياه بمصنع مخالف -
وسائل إعلام: الحريري يرشح مصطفى أديب رئيسا للوزراء -
رئيس حكومة لبنان المكلف: سنشكل الحكومة بوقت قياسي -
في تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الرئيس الاستثنائي للهلال "ابن نافل": مكافأة لقب الدوري الاستثنائي مضاعفة

Print
الرئيس الاستثنائي للهلال "ابن نافل": مكافأة لقب الدوري الاستثنائي مضاعفة الرئيس الاستثنائي للهلال "ابن نافل": مكافأة لقب الدوري الاستثنائي مضاعفة
حقَّق اللقب الآسيوي وذهب للعالمية وأضاف اللقب الـ16 للخزانة الزرقاء

الرئيس الاستثنائي للهلال

قرَّر رئيس نادي الهلال فهد بن نافل مضاعفة مكافأة تتويج الفريق الأول بكأس دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وفي داخل غرفة تبديل ملابس لاعبي الأزرق بارك ابن نافل لجميع عناصر الإنجاز، من لاعبين وجهاز فني، قبل أن يعلن أن المكافأة الموعودين بها حال تحقيق اللقب قد تضاعفت مرتين، وسط ابتهاج أفراد الفريق، علاوة على تحقيقهم البطولة.

وكان "نافل" قد نُصّب رئيسًا للهلال خلال العام الماضي عبر انتخابات رئاسية، وسيبقى على الكرسي لمدة 4 أعوام، تبقَّى منها نحو ثلاثة. وتمكن في موسمه الأول من تحقيق لقب دوري أبطال آسيا، ثم المشاركة في للأندية، قبل أن يحقق لقب الدوري الاستثنائي.دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الهلال الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية