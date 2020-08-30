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الأسبوع في 8 صور: إعصار "لورا" المدمِّر يُحدث دمارًا في الولايات المتحدة والكاريبي

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الأسبوع في 8 صور: إعصار

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد ضرب إعصار لورا ولاية لويزيانا الأمريكية ومنطقة الكاريبي مخلفًا دمارًا هائلاً، بينما استمرت حرائق الغابات في كاليفورنيا في الولايات المتحدة، ومقاطعة قرطبة في الأرجنتين.

1- لقطة من الفضاء لإعصار لورا المدمِّر الذي ضرب لويزيانا الأمريكية صباح الخميس الماضي.

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2- المياه تتدفق من أحد المنازل المدمَّرة في جمهورية الدومينيكان من جراء إعصار لورا الذي ضرب المنطقة.

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3- عاد ليجد منزله منهارًا من جراء إعصار لورا المدمِّر في لويزيانا.

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4- مشهد لعدد من المنازل التي ضربها إعصار لورا في لويزيانا.

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5- الأضرار التي أحدثها إعصار لورا في العاصمة الكوبية هافانا.

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6- رجل إطفاء أمريكي يقف عاجزًا والنيران تلتهم الأخضر واليابس في كاليفورنيا.

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7- خط من النيران المستعرة يلتهم الغابات في مقاطعة قرطبة بالأرجنتين.

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8- الألعاب النارية تضيء سماء واشنطن في ختام اليوم الأخير من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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