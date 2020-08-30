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نقاط الفتح أمل الاتحاد في البقاء.. و"الكلاسيكو" يجمع الأهلي والشباب

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نقاط الفتح أمل الاتحاد في البقاء.. و"الكلاسيكو" يجمع الأهلي والشباب نقاط الفتح أمل الاتحاد في البقاء.. و"الكلاسيكو" يجمع الأهلي والشباب
في ختام الجولة الـ28 من الدوري.. كرسي المقعد الآسيوي يشتعل

نقاط الفتح أمل الاتحاد في البقاء.. و

تُختتم مساء اليوم الأحد منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة أربعة لقاءات.

ففي الأحساء يستضيف الفتح نظيره الاتحاد على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في لقاء مفصلي مهم؛ إذ يسعى كلا الفريقين إلى حصد نقاط المباراة الثلاث للهروب قدر الإمكان من شبح الهبوط الذي بات يطارد الفريقين، خاصة أن الفارق النقطي بينهما نقطة واحدة فقط لصالح الاتحاد.

وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية يواجه فريق الفيصلي ضيفه الوحدة. ويفصل بين الفريقين أربع نقاط فقط؛ إذ يأتي الوحدة في المركز الرابع برصيد 46 نقطة، بينما يحتل الفيصلي الترتيب السادس بـ 42 نقطة.

وعلى ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز بالقصيم يستضيف التعاون نظيره الاتفاق. ويحتل التعاون الترتيب العاشر بـ 32 نقطة، بينما يحتل الاتفاق الترتيب السابع بـ 39 نقطة.

وفي جدة يستضيف الأهلي فريق الشباب على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية. ويسعى الأهلي إلى كسب نقاط المباراة الثلاث؛ ليواصل تمسكه بالمركز الثالث؛ فالفريق يتساوى نقطيًّا مع الوحدة. أما الفريق الشبابي فيحتل المركز الثامن برصيد 39 نقطة.دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الاتفاق الفيصلي الوحدة الاتحاد الأهلي الشباب التعاون الفتح الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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