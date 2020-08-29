أخبار عاجلة

إحساس بحرارة أعلى.. الحصيني عن "طقس اليوم والليلة": هنا الهطولات -
منظمة الصحة العالمية داعية إلى مواصلة قيود العزل: هذه الوصفة كارثة -
"سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تعاون مع منظمة الإغاثة الأمريكية "دايركت ريليف" -
"مدني مكة": أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح سطحية بخمس محافظات -
إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين.. وصول طائرة إغاثية سعودية إلى السودان -
البرازيل: إصابات كورونا تتجاوز عتبة الـ 3.9 مليون حالة -
وادي الدواسر.. ضبط وحجز ٢١ ألف كرتون و٤٥٠ عبوة مياه بمصنع مخالف -
وسائل إعلام: الحريري يرشح مصطفى أديب رئيسا للوزراء -
رئيس حكومة لبنان المكلف: سنشكل الحكومة بوقت قياسي -
في تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سقوط "جيب" من منحدر "السراط" بالجبل الأسود يفتح الجراح القديمة ومطالبات بحلول جذرية

Print
الأهالي طالبوا بتوسعة الطريق وعمل الحواجز الخرسانية على امتداده

سقوط

فتح حادث سقوط مركبة من نوع "جيب" من قمة الجبل الأسود في محافظة الريث بجازان، الجراح القديمة من السقوط من تلك القمة، وسط مطالبات الأهالي بوضع حلول جذرية وتوسعة الطرق وعمل الحواجز الخرسانية على امتداد الطريق.

وسقطت مركبة من نوع "جيب" مساء اليوم، وتجري عمليات تمشيط المنحدر الجبلي بعدما تم انتشال شاب متوفى وآخر إصابته بالغة، من موقع يطلق عليه بعض الأهالي اسم "السراط" نظرًا لوقوعه بين منحدرين سحيقين.

وقال الأهالي إنه تم عمل حواجز دون استكمالها لكامل المواقع الخطرة أو توسعة الطريق للجبل الذي يقصده المئات يوميًا وبه آلاف السكان. كما أن بعض تلك الحواجز لا تكاد تستطيع أن تثبت في مكانها، فكيف ستُسهم في منع المركبات من السقوط.

سقوط

سقوط

سقوط

سقوط مركبة الجبل الأسود محافظة الريث جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
3 حوادث سقوط في شلالات الروغ بـ"سلا جازان" خلال أسبوع.. ومطالبات بالتدخل

3 حوادث سقوط في شلالات الروغ بـ"سلا جازان" خلال أسبوع.. ومطالبات بالتدخل

شبكة عيون الإخبارية