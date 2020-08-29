انطلاق "مزاد تربة حائل للإبل" في نسخته الثالثة في الأول من شهر صفر المقبل

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"الغيثي": سيستمر 15 يومًا بدعم ورعاية من رجل الأعمال الشيخ منصور بن مزيد

ينطلق في الأول من شهر صفر المقبل "مزاد تربة حائل للإبل" في نسخته الثالثة، بعد أن حقّقَ نجاحات كبيرة في نسختيْه الأولى والثانية في العامين الماضيين 1440 و 1441.

وأوضح رئيس اللجنة المُنظّمة للمزاد "مقيم بن منور الغيثي" أن المزاد سيُقام في الوقت المحدد له بإذن الله في غُرّة صفر المقبل، على طريق تربة - الشعيبات، وسيستمر مدة 15 يومًا برعاية رسمية ودعم كبير من رجل الأعمال الشيخ، منصور بن متعب ابن مزيد.

وأشار "الغيثي" إلى أن حراج "مزاد تربة حائل للإبل" سيكون يوميًا طيلة أسبوعين، كما يشتمل على سوق شعبي متنوع، وموقع مخصص للأسر المُنتجة، والعديد من الفعاليات اليومية المتنوّعة.

وقال الراعي الرسمي للمزاد في نسخته الثالثة، رجل الأعمال، الشيخ "منصور بن متعب ابن مزيد" في تغريدة عبر "تويتر": "بكل الحب والتقدير، أتشرف بدعوتكم جميعًا لحضور حفل افتتاح مزاد تربة حائل للإبل، وحياكم الله، الدعوة عامة".

وأوضحت اللجنة المنظمة، أن حفل الافتتاح سوف يشتمل على الفعاليات التالية: عرض الهجانة، عرض الخيل، جائزة لأفضل صورة فوتوغرافية، جائزة لأفضل مقطع فيديو، لون الهجيني، العرضة النجدية، والسحب على جوالات آيفون للحضور، كما سيتم افتتاح السوق الشعبي الذي سيستمر حتى نهاية المزاد.حائل سوق الإبل