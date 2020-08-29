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النصر يواصل حصد الانتصارات.. ويُبقي الفيحاء في دائرة خطر الهبوط

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حافظ على الوصافة وبلغ النقطة الـ60

النصر يواصل حصد الانتصارات.. ويُبقي الفيحاء في دائرة خطر الهبوط

نجح النصر في تحقيق فوز بشق الأنفس على ضيفه الفيحاء بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض لحساب منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وعزز النصر مركزه الثاني برصيد 60 نقطة خلف الهلال الذي حسم اللقب لمصلحته، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند النقطة الـ29 في المركز الثالث عشر.

بادر النصر منذ البداية بالوصول إلى مناطق منافسه عبر الضغط عليه في ملعبه من خلال شن هجمات عبر الأطراف، أو من العمق. وعلى عكس مجريات اللعب كان أول ظهور للاعبي الفريق الضيف في المباراة ناجحًا بكل المقاييس؛ فمن أول محاولة هجومية تمكن الدولي المدغشقري أندرياتسيما فانيفا من افتتاح التسجيل في الدقيقة السادسة مانحًا فريقه دفعة معنوية مع بداية الاختبار الصعب.

ولم تدم فرحة الضيوف سوى 4 دقائق حينما نجح النصر في تعديل النتيجة بواسطة متصدر قائمة هدافي الدوري عبد الرزاق حمدالله الذي سجل هدفه رقم 26 هذا الموسم من علامة الجزاء التي احتسبها الحكم الليتواني جيديمانيس مازيكا إثر لمس الكرة يد مدافع الفيحاء سامي الخيبري.

بداية الشوط الثاني جاءت قوية من جهة النصر؛ إذ دخل لاعبوه أرضية الملعب أكثر تصميمًا وإصرارًا على التسجيل، وخطف النقاط الثلاث. أولى الفرص جاءت عن طريق المغربي عبد الرزاق حمدالله حين سدد بقوة من على مشارف منطقة الجزاء، لكن الحارس مسلم آل فريج أبعد الكرة، وتحولت إلى ركلة ركنية (54)، ثم ضاعت فرصة لا تعوض لأصحاب الأرض عندما أرسل الجميعة كرة عرضية، ارتقى لها عبدالإله العمري، ولعب كرة رأسية في اتجاه المرمى، ردها القائم في المرة الأولى؛ لتعود الكرة مجددًا إلى مايكون الذي تابعها برأسه مباشرة ناحية الشباك، لكن العارضة تصدت لها نيابة عن الحارس؛ لترتد الكرة مرة أخرى إلى قدم عبدالرزاق حمدالله الذي بدوره سددها، لكن قتالية نواف الصبحي أنقذت الموقف، وحرمت النصر من هدف محقق (57).

وتحمّل دفاع الضيوف الجزء الأكبر من المسؤولية بعد أن توالت الهجمات النصراوية فيما تبقى من الدقائق من عمر اللقاء؛ إذ شكل سدًّا منيعًا أمام عبدالرزاق حمدالله ورفاقه الذين عجزوا عن إضافة الهدف الثاني إلا في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وبالتحديد بالدقيقة الـ94؛ إذ رفض عبدالرزاق حمدالله أن ينهي فريقه اللقاء متعادلاً حينما انبرى لركلة ركنية فوق الجميع، وتابع الكرة برأسه داخل شباك مسلم آل فريج.

النصر يواصل حصد الانتصارات.. ويُبقي الفيحاء في دائرة خطر الهبوط

النصر يواصل حصد الانتصارات.. ويُبقي الفيحاء في دائرة خطر الهبوط

النصر يواصل حصد الانتصارات.. ويُبقي الفيحاء في دائرة خطر الهبوط

النصر يواصل حصد الانتصارات.. ويُبقي الفيحاء في دائرة خطر الهبوط

النصر يواصل حصد الانتصارات.. ويُبقي الفيحاء في دائرة خطر الهبوط

النصر يواصل حصد الانتصارات.. ويُبقي الفيحاء في دائرة خطر الهبوط

النصر يواصل حصد الانتصارات.. ويُبقي الفيحاء في دائرة خطر الهبوط

النصر يواصل حصد الانتصارات.. ويُبقي الفيحاء في دائرة خطر الهبوط

النصر يواصل حصد الانتصارات.. ويُبقي الفيحاء في دائرة خطر الهبوط

النصر يواصل حصد الانتصارات.. ويُبقي الفيحاء في دائرة خطر الهبوط

النصر يواصل حصد الانتصارات.. ويُبقي الفيحاء في دائرة خطر الهبوط

النصر يواصل حصد الانتصارات.. ويُبقي الفيحاء في دائرة خطر الهبوط

النصر يواصل حصد الانتصارات.. ويُبقي الفيحاء في دائرة خطر الهبوط

النصر يواصل حصد الانتصارات.. ويُبقي الفيحاء في دائرة خطر الهبوط

النصر يواصل حصد الانتصارات.. ويُبقي الفيحاء في دائرة خطر الهبوط

النصر يواصل حصد الانتصارات.. ويُبقي الفيحاء في دائرة خطر الهبوط

النصر يواصل حصد الانتصارات.. ويُبقي الفيحاء في دائرة خطر الهبوط

النصر يواصل حصد الانتصارات.. ويُبقي الفيحاء في دائرة خطر الهبوط

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين النصر الدوري السعودي للمحترفين الفيحاء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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