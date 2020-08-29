"تعليم نجران" ينفذ لقاءات تربوية لنجاح رحلة التعليم الإلكتروني

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نظمته إدارة الإشراف التربوي للبنات بمشاركة "التقويم والقبول"

بمتابعة من المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، رعت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية سراء بنت سعيد الشهراني، لقاء "الأدوار التكاملية بين المكاتب والميدان لضمان نجاح رحلة التعليم الإلكتروني"، والذي نظمته إدارة الإشراف التربوي للبنات، بمشاركة إدارة التقويم والقبول للبنات عبر برنامج القاعات الافتراضية zoom.

تحدثت خلاله مساعد الشؤون التعليمية عن الأدوار والمسؤوليات في بداية العام الدراسي فيما أوضحت مديرة الإشراف التربوي أ.فاطمة الشهراني دور القائدات ومشرفات القيادة في إدارة التعليم عن بعد، ومديرة التقويم والقبول وردة النملان المستجدات والمقترحات في القبول والتسجيل.

كما رعت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية اللقاء الإرشادي الأول لعام ١٤٤٢هـ، والذي نظمته إدارة التوجيه والإرشاد للبنات عبر برنامج zoom تحت شعار "الإرشاد عن بعد انطلاقة متميزة"، مستهدفة المرشدات الطلابيات بالمدارس، استعرضت خلاله مديرة إدارة التوجيه والإرشاد سلوى الحسني، الأسبوع التمهيدي والتهيئة وتفعيل حساب المرشدة في منصة مدرستي ودور الإرشاد الطلابي عن بعد، وآلية البرامج وحل المشكلات النفسية والسلوكية.

وشاركت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية انطلاقة البرامج التدريبية لنظام إدارة التعليم الإلكتروني ‫"منصة مدرستي" لشاغلات الوظائف التعليمية والتي تنفذها إدارة التدريب التربوي للبنات.

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