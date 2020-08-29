برعاية "فيصل بن سلمان".. انطلاق منتدى مداك للتعليم 2020

تحت شعار "المعلم.. أساس التعليم" خلال الفترة من 19- 21 صفر
برعاية أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، ينطلق منتدى مداك للتعليم ٢٠٢٠، وذكرت إمارة منطقة المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن المنتدى تنظمه أكاديمية مداك في المدينة المنورة، تحت شعار "المعلم.. أساس التعليم" خلال الفترة من 19 - 21 صفر 1442 (6 - 8 أكتوبر 2020م).
ويهدف المنتدى إلى بناء منظومة للتطوير المهني؛ للارتقاء النوعي بالمعلم والقيادة التعليمية، وإبراز أهمية تهيئة البيئة التعليمية، وتلبية الاحتياجات المدرسية، لتحفيز الوصول لمجتمع مهني تعليمي.منتدى مداك للتعليم