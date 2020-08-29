"المقبل" لـ"سبق": الخيارات مفتوحة للتعليم الحضوري أو الاستمرار عن بُعد

★ ★ ★ ★ ★

حسب توافُر اللقاح وتحسُّن الوضع الصحي

أكد وكيل وزارة التعليم العام، الدكتور محمد المقبل، أن جميع الاحتمالات والخيارات مفتوحة حول العودة للتعليم الحضوري للمدارس، أو الاستمرار في التعليم عن بُعد، وذلك وفقًا لعمليات وأدوات ومؤشرات التقييم من الوزارة والجهات الصحية المشاركة.

وقال "المقبل" لـ"سبق" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التعليم اليوم السبت في مبنى مدرسة البث الفضائي بالرياض للحديث عن آخر استعدادات الوزارة للعام الدراسي الذي ينطلق غدًا الاحد: إن البدائل كلها مطروحة بناء على توافُر اللقاح، وتحسُّن الوضع الصحي. وهي تقارير تصدرها لجنة من الجهات المعنية.

وأوضح أن "الاحتمالات مطروحة للعودة للدراسة بشكل كامل إن شاء الله. وسنكون متفائلين، أو تكون العودة تدريجية، ويكون عندنا ما يسمى بالتعليم المزيج والمدمج؛ إذ يكون عندنا تعليم حضوري، وتعليم عن بُعد، أو قد نستمر في التعليم عن بعد كما هو الحال في الأسابيع السبعة الأولى".

ولفت وكيل وزارة التعليم إلى أنه خلال الأسابيع الخمسة الأولى من بدء الدارسة عن بُعد سيكون هناك تقييم كامل للعملية التعليمية من جميع الجوانب الدراسية والصحية، وذلك مع خلال أدوات ومؤشرات ستكون على منظومة مدرستي، والاختبارات التي تُجرى للطلاب لقياس عملية التعليم والتعلم، وكذلك من خلال أدوات أخرى، ستتم متابعتها مع الجهات الصحية.

وأشار إلى أن التقييم سيكون خلال 5 أسابيع، وبعدها نستكمل أسبوعين، وخلالهما نصدر القرار إن شاء الله عن شكل التعليم بقية الفصل الدراسي.

وكان وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، قد أكد أنه لا يمكن ربط قرار عدم العودة للتعليم الحضوري بمعطيات مجهولة حول الفيروس واللقاح، مضيفا: "لكن لا بد أن نتكيف ونتعايش مع الوضع، ونقدر المخاطر المستقبلية، ونجنبها أبناءنا وبناتنا الطلاب والطالبات".

يُذكر أن وزارة التعليم أكملت جميع استعداداتها وخططها التعليمية لعودة أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة غدًا الأحد في مستهل عام دراسي استثنائي، في ظل جائحة كورونا؛ لمواصلة رحلتهم التعليمية عن بُعد تحت شعار "مدرستي في بيتي"، وذلك من خلال توفير جميع الكتب الدراسية، وضمان آلية توزيعها للطلاب والطالبات وفق إجراءات احترازية داخل المدرسة، إلى جانب تهيئة "منصة مدرستي" للتعليم عن بُعد متضمنةً الأدلة الاسترشادية كافة للاستخدام من قِبل الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، والمعلمين والمعلمات، وقادة المدارس والمشرفين التربويين.

كما هيّأت وزارة التعليم ٢٣ قناة تعليمية (عين الفضائية) لبث الدروس وفق جدول دراسي، من بينها ثلاث قنوات للتربية الخاصة، وأرشفتها في (اليوتيوب) للرجوع لها في أي وقت؛ إذ يمكن للطالب الذي لا يتوافر لديه جهاز ذكي أو خدمة إنترنت تلقي دروسه من خلال قنوات عين على التردد (عربسات: 12437 / عمودي 27500).

ويستفيد من "منصة مدرستي" أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من ٢٥٠ ألف فصل افتراضي يومي، إلى جانب ٥٢٥ ألف معلّم ومعلّمة، وأولياء الأمور، وقادة المدارس، والمشرفين التربويين، الذين يتفاعلون في رحلة تعليمية متعددة المسارات، والمهام، والأدوار. وزارة التعليم التعليم عن بعد فيروس كورونا الجديد