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أبها يقتنص التعادل.. وضمك لا يزال في دائرة الخطر

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في الجولة الـ28 من الدوري.. في ديربي الجنوب

أبها يقتنص التعادل.. وضمك لا يزال في دائرة الخطر

تعادل فريق أبها الأول لكرة القدم مع فريق ضمك بنتيجة 2/ 2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أنهى ضمك شوط المباراة الأول بالتقدم لصالحه بهدفين لهدف.

افتتح زيلايا أول أهداف اللقاء لصالح ضمك عند الدقيقة الثامنة من رأسيه، أسكنها الشباك، قبل أن يعادل حسن القيد النتيجة لأبها عند الدقيقةالـ15.

وفي الدقيقة الـ45+2 من زمن الشوط الأول أضاف سيرجيو فيتور هدف ضمك الثاني.

‏وفي الشوط الثاني استمر السجال في وسط الميدان دون تحقيق نتيجة إضافية على نتيجة الشوط الأول، حتى الدقيقة الـ89 التي تمكن فيها كريم عواضي من إدراك هدف التعادل لأبها بعد تلقيه كرة أمام المرمى ليودعها الشباك.

وكان ضمك قد أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد إشهار البطاقة الحمراء للاعب مهند النجعي قبل النهاية بـ30 دقيقة.

أبها يقتنص التعادل.. وضمك لا يزال في دائرة الخطر

أبها يقتنص التعادل.. وضمك لا يزال في دائرة الخطر

أبها يقتنص التعادل.. وضمك لا يزال في دائرة الخطر

أبها يقتنص التعادل.. وضمك لا يزال في دائرة الخطر

أبها يقتنص التعادل.. وضمك لا يزال في دائرة الخطر

أبها يقتنص التعادل.. وضمك لا يزال في دائرة الخطر

أبها يقتنص التعادل.. وضمك لا يزال في دائرة الخطر

أبها يقتنص التعادل.. وضمك لا يزال في دائرة الخطر

أبها يقتنص التعادل.. وضمك لا يزال في دائرة الخطر

أبها يقتنص التعادل.. وضمك لا يزال في دائرة الخطر

أبها يقتنص التعادل.. وضمك لا يزال في دائرة الخطر

أبها يقتنص التعادل.. وضمك لا يزال في دائرة الخطر

أبها يقتنص التعادل.. وضمك لا يزال في دائرة الخطر

أبها يقتنص التعادل.. وضمك لا يزال في دائرة الخطر

أبها يقتنص التعادل.. وضمك لا يزال في دائرة الخطر

أبها يقتنص التعادل.. وضمك لا يزال في دائرة الخطر

أبها يقتنص التعادل.. وضمك لا يزال في دائرة الخطر

أبها يقتنص التعادل.. وضمك لا يزال في دائرة الخطر

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ضمك أبها الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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