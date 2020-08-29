بعد ٤ سنوات.. "مجلس شؤون الجامعات" يلغي نقل "تربية المزاحمية" لجامعة الملك سعود

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مناشدات بإيقاف نقل كليات حريملاء أسوة بها.. وتحقيقًا لأهداف الجامعات الناشئة

بعد أربع سنوات من موافقة اللجنة المؤقتة على نقل كلية التربية بالمزاحمية من جامعة شقراء إلى جامعة الملك سعود، أصدر مجلس شؤون الجامعات قراره باستمرار الكلية تحت إشراف جامعة شقراء؛ ما دعا عددًا من المواطنين إلى المطالبة بإلغاء موافقة اللجنة المؤقتة على نقل كليات حريملاء من جامعة شقراء إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أسوة بكلية المزاحمية، وتحقيقًا للأهداف التي تم إنشاء الجامعات الناشئة من أجلها.

وتفصيلاً، فقد سبق للجنة المؤقتة المكلفة بمباشرة اختصاصات مجلس التعليم العالي (الملغي) أن ناقشت في اجتماعها (الحادي عشر) المعقود بتاريخ ٨ / ٨ / ١٤٣٨ طلب جامعة شقراء لنقل الإشراف على كلية التربية بالمزاحمية من الجامعة إلى جامعة الملك سعود، وذلك للمبررات التي أوضحتها جامعة شقراء، وانتهت إلى قرارها رقم (١٠ / ١١ / ١٤٣٨) القاضي بـ"الموافقة على نقل الإشراف على كلية التربية بالمزاحمية من جامعة شقراء إلى جامعة الملك سعود، وتشكيل لجنة من الجامعتين ووزارة التعليم لاستكمال إجراءات نقل الإشراف والممتلكات والوظائف والموظفين، على أن تضع جامعة الملك سعود خطة شاملة لتطوير الكلية، وإيضاح جميع المتطلبات اللازمة لتحقيق ذلك، والرفع بها لمعالي وزير التعليم".

وبعد تشكيل اللجان المختصة وإجراء عدة مخاطبات لعددٍ من الجهات، تم عرض الموضوع على الجهة المختصة (مجلس شؤون الجامعات في اجتماعه الثاني المنعقد في شهر ذي القعدة ١٤٤١ هـ والذي قرر: استمرار كلية التربية بالمزاحمية تحت إشراف جامعة شقراء، وعلى الجامعة معالجة أوضاع هذه الكلية، وإعادة هيكلتها بما يتفق مع نظام الجامعات وحاجة سوق العمل".

وتم تبليغ القرار للجامعتين (شقراء والإمام) بخطاب وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات بتاريخ ١٥ ذي الحجة ١٤٤١ هـ.

وفي شأن متصل، سبق أن وافقت اللجنة المؤقتة (المكلفة بمباشرة اختصاصات مجلس التعليم العالي الملغي) على طلب جامعة شقراء قبل ثلاث سنوات بنقل كليات محافظة حريملاء، إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حيث جرت في العام 1439هـ مخاطبات بين جامعة شقراء وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لأخذ الموافقة على نقل كليات محافظة حريملاء (كلية العلوم والدراسات الإنسانية وكلية المجتمع) من جامعة شقراء إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وبعد تلك المخاطبات، وافقت جامعة الإمام محمد بن سعود على نقل تلك الكليات لها، وتم الرفع بالموافقة لوزارة التعليم، وبعد دراسة طلب نقل كليات محافظة حريملاء من قِبل الجهات المختصة في الوزارة وافقت اللجنة على نقل تلك الكليات من جامعة شقراء إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على أن تعقد اللجان المختصة في الجامعتين عدة لقاءات لإنهاء متطلبات وإجراءات النقل.

وبعد صدور قرار مجلس شؤون الجامعات قبل أيام بإلغاء نقل كلية التربية بالمزاحمية، طالب عددٌ من المواطنين برفع مناشدتهم لوزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات عبر "سبق" للنظر في إلغاء نقل كليات حريملاء إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أسوة بقرار المجلس حيال كلية التربية في المزاحمية، وتحقيقًا للأهداف التي أنشأت من أجلها الجامعات في المحافظات، والتي من أبرزها تنمية المجتمع المحلي، والتخفيف من الضغط على جامعات الرياض؛ والتيسير على المواطنين في مراجعة إدارة الجامعة.