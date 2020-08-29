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رغم التعادل مع "الرائد".. "العدالة" أول الهابطين لدوري الدرجة الأولى

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رغم التعادل مع

بات فريق العدالة أول فريق يودع رسميًّا دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لدوري الدرجة الأولى عقب تعادله أمام الرائد.

وانتهت المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم (افتتاح الجولة الـ28) بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق. وسجل للرائد اللاعب جلال الداودي في الدقيقة الـ76، فيما عادل للعدالة نايف هزازي في الدقيقة الـ91 من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة يستقر العدالة في المركز الأخير من مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة، فيما ارتفع رصيد الرائد للنقطة الـ43.

رغم التعادل مع

رغم التعادل مع

رغم التعادل مع

رغم التعادل مع

رغم التعادل مع

رغم التعادل مع

رغم التعادل مع

رغم التعادل مع

رغم التعادل مع

رغم التعادل مع

رغم التعادل مع

رغم التعادل مع

رغم التعادل مع

رغم التعادل مع

رغم التعادل مع

رغم التعادل مع

رغم التعادل مع

رغم التعادل مع

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرائد الدوري السعودي للمحترفين العدالة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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