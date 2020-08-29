شرطة القصيم: القبض على متهمين اثنين تورطا بانتحال صفة رجلي أمن

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مواطن ومقيم من الجنسية الباكستانية

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على متهمين اثنين، (مواطن ومقيم من الجنسية الباكستانية، في العقد الثالث والرابع من العمر) ، تورطا بانتحال صفة رجلي أمن، وسلب مبلغ 81770 ريالاً من أحد المقيمين، ووثائق ثبوتية وجهازي هاتفٍ جوال، وقد ضبط بحوزتهما مبلغ 12060 ريالاً، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة .شرطة القصيم