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آخر حصيلة لمفقودي انفجار بيروت.. 3 لبنانيين ومثلهم سوريون ومصري

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آخر حصيلة لمفقودي انفجار بيروت.. 3 لبنانيين ومثلهم سوريون ومصري آخر حصيلة لمفقودي انفجار بيروت.. 3 لبنانيين ومثلهم سوريون ومصري
عمليات البحث لن تتوقف حتى العثور عليهم

آخر حصيلة لمفقودي انفجار بيروت.. 3 لبنانيين ومثلهم سوريون ومصري

لا يزال سبعة أشخاص على الأقل في عداد المفقودين؛ جراء انفجار المرفأ المروّع، الذي ضرب بيروت في الرابع من أغسطس، متسبباً في مقتل 188 شخصاً، بحسب آخر الاحصاءات الرسمية التي أعلنت، اليوم السبت.

وأوضح مدير قسم العلاقات العامة في الجيش اللبناني العميد إلياس عاد، خلال مؤتمر صحفي، أنّ عدد المفقودين حتى اليوم يبلغ سبعة هم: ثلاثة لبنانيين، وثلاثة سوريين ومصري.

وأضاف أن عمليات البحث لن تتوقف حتى العثور على المفقودين، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبه، ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة، في حصيلة جديدة، أن الانفجار أودى بحياة 188 شخصاً، بينما تخطى عدد الجرحى عتبة 6500.

وتحقّق السلطات في ملابسات الانفجار الذي أعلنت أنه نجم عن كميات هائلة من نترات الأمونيوم، كانت مخزّنة في المرفأ منذ ست سنوات، ويشارك محققون فرنسيون وأمريكيون في التحقيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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