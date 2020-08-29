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"لن نعطيكم شيكًا على بياض".. إمام مالي يحذر الانقلابيين من عدم تسلم السلطة

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"لن نعطيكم شيكًا على بياض".. إمام مالي يحذر الانقلابيين من عدم تسلم السلطة "لن نعطيكم شيكًا على بياض".. إمام مالي يحذر الانقلابيين من عدم تسلم السلطة
انتقدهم لانعزالهم عن القوى الحية للشعب

وجه الإمام محمود ديكو الشخصية المركزية في الأزمة السياسية في مالي، تحذيرًا قويًا إلى العسكريين الذين استولوا على السلطة، عبر دعوتهم إلى تنفيذ وعدهم بالتغيير ورفضه إطلاق يدهم بالكامل، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (السبت).

وبعد عشرة أيام على إسقاط الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، قال "ديكو" أمام مئات الأشخاص: "طلبت من الجميع الالتفاف حول مالي، وما زلت أطلب ذلك لكن هذا لا يعني أن العسكريين يملكون مطلق الحرية".

وأضاف خلال مراسم لتكريم ضحايا الاضطرابات التي جرت في يوليو (تموز): "لن نعطي شيكًا على بياض لأحد لإدارة البلاد، هذا الأمر انتهى".

وانتقد الحاكمين الجدد لباماكو؛ بسبب بقائهم معزولين في مقرهم العام وانقطاعهم عن القوى الحية.

وذكر الإمام أن كل ما فعله العسكر هو قطف ثمار تحرك تحالف المعارضة المعروف باسم "5 يونيو".

وشدد على أن الشعب خاض المعركة وسقط قتلى، وعلى العسكريين الذين قدموا لاستكمال هذه المعركة أن يفوا بوعدهم.

وتأتي تصريحات "ديكو"، بينما أعلن المجلس العسكري أمس دعوة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى مناقشات بشأن المرحلة الانتقالية، عند الساعة 11,00 (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش) اليوم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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