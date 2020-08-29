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شرطة الرياض تطيح بتشكيلٍ عصابي مكون من 4 أشخاص

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شرطة الرياض تطيح بتشكيلٍ عصابي مكون من 4 أشخاص شرطة الرياض تطيح بتشكيلٍ عصابي مكون من 4 أشخاص
ارتكبوا 9 جرائم سلب مركبات تحت تهديد السلاح الأبيض

شرطة الرياض تطيح بتشكيلٍ عصابي مكون من 4 أشخاص

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من (أربعة مواطنين / في العقد الثاني من العمر) ارتكبوا (9) جرائم.

وقال "الكريديس": تمثلت بسلب المركبات تحت تهديد السلاح الأبيض بعد طلبهم استئجار مركبات فارهة و إيصالها لمقر إقامتهم وفق الخدمات التي تقدمها بعض الشركات لعملائها .

وأضاف: التشكيل استخدم المركبات المسروقة في قضايا جنائية و مخالفات مرورية، وقد تم استرداد جميع المركبات المسلوبة، وإيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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