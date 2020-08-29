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عبور شاحنتَيْ مساعدات طبية من "إغاثي الملك سلمان" إلى عدن ومأرب

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عبور شاحنتَيْ مساعدات طبية من "إغاثي الملك سلمان" إلى عدن ومأرب عبور شاحنتَيْ مساعدات طبية من "إغاثي الملك سلمان" إلى عدن ومأرب
عيادات المركز تواصل تقديم خِدْماتها الطبية في مخيم الزعتري

عبور شاحنتَيْ مساعدات طبية من

عبرت منفذَ الوديعة الحدودي شاحنتان إغاثيتان خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس 2020م، تحملان على متنهما 11 طنًّا و272 كيلوغرامًا من المواد والتجهيزات الطبية، تشمل 24 كرسيًّا كهربائيًّا متحركًا، وأدوية متنوعة، تستهدف محافظتَيْ: عدن، ومأرب.

تأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز، بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

من جهة أخرى واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

وقد راجع العيادات يوم أمس 660 مريضًا بمختلف الحالات المرضية؛ حيث استقبلت عيادات الطب العام 186 مريضًا، وراجع عيادة الباطنية 37 مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 104 مرضى وجرت معاينتهم وصرف الدواء اللازم لهم، واستقبل قسم الطوارئ 44 مريضًا، وراجع 15 مريضًا عيادتي الأسنان.

كما استقبل 74 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 24 مريضًا يعانون من التهابات في الجيوب والبلعوم واللوز والأذن الوسطى، كما تم عمل 230 تحليلًا لـ108 مرضى بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 42 صورة أشعة لـ30 مريضًا، كما تم إعطاء 55 لقاحًا لـ21 مريضًا، واستقبلت عيادة التغذية 15 مريضًا، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل مريضين، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 321 وصفة طبية.مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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