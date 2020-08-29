عبر منصة "مدرستي".. عودة مليون طالب وطالبة للدراسة بالرياض

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"الوهيبي" يوجّه الشكر لوزارة التعليم على جهودها ومتابعتها الدقيقة

يعود، غداً الأحد، مليون طالب وطالبة في 4700 مدرسة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض؛ لاستكمال رحلة تعليمهم مع بداية العام الدراسي 1442هـ بالتعلم عن بُعد عبر منصة مدرستي.

يأتي ذلك بعد أن قررت وزارة التعليم أن تكون بداية العام الدراسي ولمدة سبعة أسابيع بالتعلم عن بُعد، في ظل استمرار جائحة كورونا؛ حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والطالبات.

ورحب المدير العام للتعليم بمنطقة حمد بن ناصر الوهيبي بالطلاب والطالبات بداية العام الدراسي الجديد، وقال: يسرني أن أتقدم بالشكر والامتنان لقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على ما يلقاه التعليم من دعم سخي ومتابعة دقيقة لدعم التعليم في أرجاء هذا الوطن الغالي، والشكر موصول لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز على المتابعة والتوجيه والدعم المستمر في مسيرة التعليم في منطقة الرياض.

وأضاف: نشكر وزارة التعليم بقيادة الوزير الدكتور حمد آل الشيخ؛ وذلك للعمل الدؤوب والمستمر والمتابعة الدقيقة للرقي بالعملية التعليمية لاستكمال متطلبات انطلاقها ونجاحها في تحقيق اهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأردف "الوهيبي": رحلة الطالب والطالبة التعليمية بداية هذا العام ستكون عبر منصة مدرستي الإلكترونية التي تتيح لهما التعلم والتواصل مع المعلم والمعلمة في بيئة تقنية افتراضية وتفاعلية مشوقة، مع أدوات التواصل الخاصة بها لجميع المدارس، بما يمكن الطلاب والطالبات من أداء رحلتهم التعليمية عن بُعد، وبما يحقق نواتج التعلم المستهدفة، في ظل ظروف جائحة فيروس كوفيد-19.

ونوه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض بالدور المحوري للمعلمين والمعلمات لإدارة العملية التعليمية عن بُعد عبر منصة مدرستي، والتواصل مع طلابهم وطالباتهم بما يعزز معارفهم ويزيد من نواتج التعلم لديهم.

ولفت "الوهيبي" إلى أهمية دور الأسرة في نجاح العملية التعليمية لأبنائهم، وذلك من خلال متابعتهم وتوفير البيئة المناسبة لاستذكار دروسهم، بما يعزز نجاحهم وتميزهم الدراسي.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض قد وضعت خطة عامة تتوافق مع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة لإنهاء إجراءات القبول والتسجيل للطلاب والطالبات وتوزيع الكتب الدراسية وكذلك عودة المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية في المدارس بإشراف ومتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي.

وأنهت مدارس البنين والبنات خلال الفترة الماضية تسليم الكتب الدراسية لانطلاق العام الدراسي الجديد بالتعلم عن بُعد عبر منصة مدرستي المعتمدة من وزارة التعليم.

وقامت الإدارة، ممثلة في إدارة التدريب والابتعاث "بنين وبنات" بتقديم برامج تدريبية عن بعد للتدريب على منصة مدرستي، تستهدف 67420 من شاغلي الوظائف التعليمية، منهم 30420 بنات و37 ألفا بنين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض علي بن محمد الغامدي، أن البرامج التدريبية شملت شاغلي الوظائف التعليمية من معلمين ومعلمات وقادة وقائدات المدارس ووكلائها، منهم 2296 قائدة ووكيلة، و7000 قائد ووكيل، التحقوا في 350 دورة للبنين و350 دورة للبنات.

ونوه "الغامدي" بدور شاغلي الوظائف التعليمية في تهيئة البيئة والمناخ المناسب لعمليات التعليم والتعلم للطلاب والطالبات، وإيجاد مواقف تعليمية وأساليب تعلم حديثة وفاعلة، تجعلهم متصلين بالمعرفة، قادرين على مواكبة المستجدات، ولديهم الممكنات لدعم تعلمهم، من خلال التعلم الإلكتروني.الإدارة العامة للتعليم الرياض