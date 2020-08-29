أمانة الشرقية تنفذ 589 جولة رقابية

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رفعت أكثر من 7 آلاف طن نفايات

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 589 جولة رقابية، إضافة إلى ثلاث جولات مشتركة مع الجهات المعنية على المنشآت التجارية والأسواق المركزية بالمنطقة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والبروتوكولات والإجراءات الوقائية، للحفاظ على سلامة البيئة والمجتمع.

وذكرت الأمانة أن الجولات أسفرت عن قيد "27" مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بكوفيد19، و"7" مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، وأنجزت غسل وتعقيم وتطهير "731" موقعاً، بمشاركة "473" فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وذلك باستخدام "158104" لترات من كمية المعقمات والمطهرات، ورفع "7332" طنًّا من النفايات، وإزالة "3552" مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة "9532" فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وقد استقبل مركز البلاغات "235" بلاغاً تنوعت ما بين صيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، والإنارة، والنظافة العامة، والمباني، والاستثمار، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، والأمن والسلامة، والحدائق، والأسواق، كما استقبل أيضًا "19" بلاغًا فيما يخُص المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، تضمّنت مخالفات الاشتراطات الصحية للعمال والصحة، وبلاغات لعدم وجود معقمات وعدم تطهير عربات التسوق، وبلاغات ازدحام داخل مُنشأة.

وأكدت الأمانة استمرار تطبيق خطتها، وحصر ما يتم إنجازه يومياً، وينفذ على المنشآت التجارية والغذائية ومراكز التسوق والأسواق العامة، وما في حكمها، ومتابعتها وتطبيق كافة الإجراءات البلدية والصحية المتبعة.أمانة المنطقة الشرقية